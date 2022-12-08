На переговорах Украина и Россия согласуют график заседаний спецтрибунала в Ялте — Подоляк

8 декабря, 20:20
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что на будущих переговорах Украины и России будут обсуждаться размер компенсационных выплат и график заседаний спецтрибунала в Ялте для российских военных преступников.

В Twitter Подоляк напомнил, что Россия должна вывести войска и освободить временно оккупированные территории, чтобы переговоры состоялись. Также он убежден, что российские элиты должны «пройти через трансформацию».

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«И тогда состоятся переговоры — конструктивный диалог, который зафиксирует возврат РФ к международному праву, размер компенсационных выплат и согласует график заседаний спецтрибунала в Ялте», — написал Подоляк.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1600886725718736897
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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от иностранных лидеров, что российский диктатор Владимир Путин может хотеть «прямых переговоров». В Кремле это опровергли, заявив, что «публичных переговоров не существует».

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Переговоры Российская агрессия Ялта Международный трибунал Компенсации Михаил Подоляк

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