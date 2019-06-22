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«На парад». В Беларусь массово перебрасывают военную технику РФ

Сегодня, 17:42
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«На парад». В Беларусь массово перебрасывают военную технику РФ - фото

Inform Napalm

Для участия в параде перебросят не менее 300 военнослужащих РФ

Подразделения, вооружение и военная техника РФ прибывают на территорию Беларуси якобы для участия в параде 3 июля в Минске.

Об этом сообщает InformNapalm.

Первые документальные свидетельства массового перебрасывания подразделений ВС РФ в Беларусь предоставили активисты Движения Солидарности Вместе, которые вечером 20 июня 2019 года зафиксировали в Орше эшелон с российской военной техникой.

При этом министерство обороны Беларуси заявило, что российские военные для участия в параде прибыли только 21 июня.

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Для участия в параде в Беларусь перебрасываются военнослужащие из состава 4-й Кантемировской дивизии (в/ч 19 612, управление — г. Наро-Фоминск Московской обл.) и 27-й Севастопольской отдельной мотострелковой бригады (в/ч 61 899, пункт постоянной дислокации — поселок Мосрентген, Москва). Оба соединения входят в состав новосозданной 1-й танковой армии ВС РФ.

Для участия в параде в составе пеших и механизированных расчетов имеют перебросить не менее 300 военнослужащих ВС РФ.

По информации Западного военного округа ВС РФ, еще 18 июня военные и боевая техника ракетной бригады 1-й танковой армии Западного военного округа погрузились на железнодорожные платформы и отправились в Минск для участия в параде.

В Беларусь перебрасывают военную технику РФ

Подразделения, вооружение и военная техника РФ прибывают на территорию Беларуси якобы для участия в параде 3 июля в Минске.

InformNapalm

Речь идет о переброске в Беларусь оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер 112-й ракетной бригады (в/ч 3 333, ППД — г. Шуя, Южный городок, Ивановская область, РФ). Расстояние от места дислокации воинской части в Минск составляет 930 км и более 1000 км по железной дороге.

«Вполне возможно, что российские ракетчики под прикрытием участия в параде отрабатывают оперативное выдвижение с точки своей постоянной дислокации в назначенный позиционный район в Беларуси, что можно рассматривать как определенный элемент наступательных действий», — предполагает Inform Napalm.

Теги:   Военный парад Российская военная техника Россия Беларусь

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