На оккупированных территориях Украины находится около 200 тысяч российских военных — генерал Милли 18 сентября, 22:45 Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли (Фото:REUTERS/Leah Millis)

На временно захваченных территориях Украины находятся около 200 тысяч российских военных, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

«На оккупированной Россией Украине находится более 200 тысяч российских военнослужащих», — сказал он в интервью CNN.

Милли подчеркнул, что украинское наступление не вытеснит полностью всех россиян с территории Украины. По его словам, это является более широкой стратегической целью, которую поставил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Я могу вам сказать, что потребуется значительное время, чтобы военным путем изгнать все 200 000 или более российских солдат из оккупированной Россией Украины. Это очень высокая планка. На это уйдет много времени», — сказал он.

Силы обороны в воскресенье, 17 сентября, освободили Клещиевку на Бахмутском направлении. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, контроль над Клещиевкой позволяет создать плацдарм для дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий востока Украины.

15 сентября в Генштабе ВСУ подтвердили освобождение Андреевки на Бахмутском направлении.

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что Андреевка позволяет полностью контролировать железную дорогу, которая является опорной линией для дальнейшего наступления.

Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с начала контрнаступления Силы обороны освободили 51 кв. км на Бахмутском направлении.