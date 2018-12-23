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В Николаевской области задержали членов межрегиональной группировки наркодилеров

Сегодня, 21:56
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В Николаевской области правоохранители задержали три человека, которые занимались бесконтактным сбытом кристаллического метадона, опия и димедрола по всей территории Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Досудебным следствием установлено, что организатором группы был 27-летний житель города Жашков Черкасской области. Подключив к "делу" 24-летнего жителя Черкасс, который выполнял задачи оператора, и 19-летнего жителя Луганской области в роли "закладчика", мужчина координировал и тщательно контролировал работу исполнителей.

Собрав достаточное количество доказательств деятельности указанных лиц, правоохранители провели масштабную спецоперацию по задержанию всех членов группы.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители одновременно провели 12 санкционированных обысков, в том числе по месту временного проживания фигурантов в Киевской и Черкасской областях. Последние, пытаясь обезопасить себя от разоблачения, постоянно меняли одну съемную квартиру на другую по территории всей страны, и были задержаны местными правоохранителями в Николаевской области.

По результатам оперативно-следственных действий изъято 20 закладок ацетилированного опия и димедрола, расфасованные в резиновые контрацептивы по 15-20 мл каждая, 121 закладку кристаллического метадона, около 300 таблеток димедрола и 100 мл концентрата маковой соломы, большое количество сим и банковских карточек, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику и денежные средства.

По ценам черного рынка стоимость изъятых наркотиков составляет примерно миллион гривен.

Сейчас по данному факту продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства и другие лица, причастные к функционированию наркобизнеса.

Следователи уже сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и по ст. 321 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ).

Санкции указанных статей предусматривают наказание до 10 лет заключения.

Теги:   Наркоторговля Национальная полиция Украины

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