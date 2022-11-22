«Не дадим им площадку для пропаганды». Российских чиновников не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности 22 ноября, 10:43 Кристоф Гойсген (Фото:European Institute at Columbia University/www.flickr.com)

Российских чиновников не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, сообщил глава конференции Кристоф Гойсген в Twitter в понедельник, 21 ноября.

«Российские чиновники не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности 2023 года. Мы не дадим им площадку для пропаганды», — написал он.

По словам Гойсгена, на конференции хотят обсудить будущее России «с лидерами российской оппозиции и изгнанниками».

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«Их голоса должны быть услышаны и усилены», — написал он.

19 февраля 2022 года, за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину, президент Украины Владимир Зеленский выступил на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Тогда в своей эмоциональной речи он заявил, что поставка Киеву оружия перед угрозой российского вторжения является не благотворительностью, а вкладом в безопасность Европы и мира, а также призвал дать правдивый ответ на вопрос, быть ли Украине членом евроатлантического сообщества.