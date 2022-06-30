Быть товарищем врага. Как поддержка Китаем России вдребезги разбила его партнерство вначале с США, а затем и с НАТО, и к чему это все идет 30 июня, 18:37 Сюжет Эксклюзив НВ Американский президент Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин (Фото:Коллаж НВ)

Участники саммита НАТО впервые заявили об угрозе, которую представляет для мирового порядка Китай. НВ вспоминает, как складывались отношения Альянса с Поднебесной и какую роль в этом сыграли Соединенные Штаты и Россия.

На саммите НАТО , который прошел 29-30 июня в Мадриде, лидеры тридцати стран-участниц утвердили новую стратегическую концепцию Альянса, в которой Россия провозглашена «самой серьезной и прямой угрозой безопасности союзников , а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе».

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В этом же документе – в отличие от предыдущего, который действовал с 2010 года, партнеры впервые вспоминают Китай и отмечают, что тот «ставит вызовы перед безопасностью, интересами и ценностями союзников». Такая формулировка, как и приглашение к участию в саммите лидеров Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи и Японии - стран азиатско-тихоокеанского региона, которые не являются членами Альянса и впервые участвуют в мероприятии, вызвало беспокойство в КНР и подчеркнуло те изменения, которые произошли в отношениях НАТО и Китая за последние годы.

Как все было

История дипломатического сближения НАТО и Китая начинается с первого официального визита китайского посла в штаб-квартиру Альянса в 2002 году. Через несколько лет натовский и китайский морские флоты принялись совместно бороться с пиратством в Аденском заливе, а высокопоставленные должностные лица и военнокомандующие с обеих сторон начали время от времени совершать взаимные визиты.

С 2010-го по 2014 год китайские дипломаты и военные приняли участие в ряде ежегодных конференций НАТО по контролю над вооружениями и в учебных курсах Школы НАТО в Германии. В 2018-м переговоры между военными Альянса и Китая были возобновлены, однако уже в следующем году лидеры НАТО во время встречи в Лондоне впервые в истории блока согласились, что альянс, как выразился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, «должен обратить внимание на те последствия для безопасности, к которым приведет рост роли Китая».

Прохладнее стало отношение к Китаю и со стороны Европейского союза. Там на него все чаще смотрели не как на торгового партнера, который не несет угрозы, а как на технологического конкурента и вызов в сфере безопасности. Этому способствовали как наращивание технологической и военной мощи КНР, так и политика подавления инакомыслия внутри страны. Беспокоил европейцев и рост китайского влияния в Европе и инвестиции Пекина в масштабные инфраструктурные проекты.

Впрочем, некоторые наблюдатели и представители стран-членов ЕС предупреждали, что слишком жесткая позиция по отношению к Китаю способна превратить его во врага. Другие подчеркивали, что Поднебесная не относится к зоне интересов Североатлантического альянса. «Китай – не в Северной Атлантике», – отметил президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в июне 2021-го.

Осенью того же года Китай направил Альянсу завуалированный совет держаться подальше от Азии. Тогда министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с генсеком Столтенбергом заявил: НАТО следует «придерживаться своего первоначального географического позиционирования».

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