На линии Дюранда вспыхнули бои между афганскими и пакистанскими военными

На границе Афганистана и Пакистана вспыхнул конфликт между военными двух стран.
Об этом со ссылкой на местные СМИ передает Интерфакс-Украина.
"Вооруженный конфликт на линии Дюранда на границе Пакистана с Афганистаном вспыхнул в 8 утра в воскресенье после того, как пакистанские военные попытались захватить контрольно-пропускной пункт афганских пограничников в населенном пункте Зазай-Майдан", - рассказал начальник пресс-центра управления афганской полиции провинции Хост Басир Хана.
При этом отмечается, что боестолкновение продолжается.
По имеющимся данным, потери афганской стороны - один военный пограничной службы и один гражданский.
В то же время с пакистанской стороны погибли трое военных, еще двое попали в плен.
Линия Дюранда - практически неразмеченная 2640-километровая граница между Афганистаном и Пакистаном, которая возникла в результате трех англо-афганских войн.
В то же время власти Афганистана отказываются признавать ее границей.
Ранее сообщалось, что Пакистан начал строительство стены на границе с Афганистаном.
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