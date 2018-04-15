На линии Дюранда вспыхнули бои между афганскими и пакистанскими военными

В результате боев потери есть у обеих сторон

На границе Афганистана и Пакистана вспыхнул конфликт между военными двух стран.

Об этом со ссылкой на местные СМИ передает Интерфакс-Украина.

"Вооруженный конфликт на линии Дюранда на границе Пакистана с Афганистаном вспыхнул в 8 утра в воскресенье после того, как пакистанские военные попытались захватить контрольно-пропускной пункт афганских пограничников в населенном пункте Зазай-Майдан", - рассказал начальник пресс-центра управления афганской полиции провинции Хост Басир Хана.

При этом отмечается, что боестолкновение продолжается.

По имеющимся данным, потери афганской стороны - один военный пограничной службы и один гражданский.

В то же время с пакистанской стороны погибли трое военных, еще двое попали в плен.

Линия Дюранда - практически неразмеченная 2640-километровая граница между Афганистаном и Пакистаном, которая возникла в результате трех англо-афганских войн.

В то же время власти Афганистана отказываются признавать ее границей.

Ранее сообщалось, что Пакистан начал строительство стены на границе с Афганистаном.