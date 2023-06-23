Россия возобновила на Кубе деятельность шпионской базы для слежки за США — The Insider 23 июня, 15:19 Почетный караул держит российский и кубинский флаги в Гаване, 2019 год (Фото:REUTERS/Alexandre Meneghini)

Россия возродила на Кубе шпионский центр Лурдес, который кремлевский диктатор Владимир Путин официально закрыл в 2001 году. Об этом говорится в расследовании The Insider.



Как пишет российское издание, на остров под видом дипломатов тайно отправляют сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ и выпускников специальностей, связанных с ракетостроением, вычислительной техникой и точной математикой.

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Выяснить это удалось, в частности, благодаря ученикам в посольской школе, чьи родители в основном оказывались не дипломатами, а кадровыми офицерами спецслужб — специалистами радиоэлектронной разведки и смежных сфер.

Путин заговорил о закрытии Лурдеса в 2000 году. России аренда этого радиоэлектронного центра (РЭЦ) обходилось в $200 миллионов в год, и диктатор Фидель Кастро выступал категорически против такой идеи. Однако через год на фоне недовольства кубинцев работники ГРУ все же его покинули.

В июле 2014-го появились первые данные о новых секретных договоренностях между Кубой и Россией. Радиоэлектронный центр, способный перехватывать данные с американских спутников связи, телефонные переговоры и сообщения из Центра управления полетами NASA во Флориде, возобновил работу в пригороде Гаваны, пишет The Insider. Когда-то военный персонал насчитывал там около 3000 человек.

В том же году Путин прибыл на Кубу и списал 90% долга островного государства на сумму $35 миллиардов. Затем туда приезжали действующие замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и другие российские чиновники.

Сейчас Куба под жесткими санкциями США и фактически выживает за счет поставок продовольствия, нефти, оборудования и финансовых вливаний из других стран. В обмен на возможность строить шпионские объекты и размещение ракет у России просят многомиллиардные кредиты. В то же время сколько платит Москва за присутствие своих военных и эксплуатацию Лурдеса, строго засекречено, пишет The Insider.

