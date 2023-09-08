На Кубе заявили об аресте 17 человек, вербовавших граждан страны для участия в войне против Украины на стороне РФ 8 сентября, 09:06 Российские военные (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

Власти Кубы заявили, что арестовали 17 человек, которые причастны к вербовке молодых кубинцев на службу в армию РФ.

Об этом сообщает Reuters.

В Министерстве внутренних дел Кубы заявили, что в результате проведенных расследований на данный момент арестованы 17 человек, в том числе организатор схемы.

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Имена обвиняемых не назвали, но заявили, что лидер группировки опирался на двух человек, проживающих на острове, чтобы вербовать кубинцев для участия на стороне России в войне против Украины.

Прокурор Кубы Хосе Луис Рейес заявил, что участникам схемы грозит тюремное заключение сроком до 30 лет, пожизненное заключение или смертная казнь — в зависимости от тяжести и вида преступлений.

3 сентября британская разведка сообщала, что Россия пытается вербовать на войну против Украины иностранцев, чтобы не объявлять новую мобилизацию перед выборами президента, которые должны пройти в 2024 году.

Страна-агрессор привлекает мигрантов из Средней Азии для участия в боевых действиях в Украине, обещая им ускоренное получение гражданства и зарплату до 4160 долларов.

24 марта издание Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине. Это происходит на фоне огромных потерь оккупационной армии РФ.