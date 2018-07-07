На юге Сирии повстанцы договорились с Россией о перемирии

Представители оппозиционных режиму Башара Асада вооруженных группировок и российской армии провели несколько раундов переговоров. На прошлой неделе повстанцы отвергли условия России о прекращении огня на юго-западе Сирии в провинции Дараа. Однако вчера стало известно, что стороны договорились о прекращении боев.

Об этом сообщает DW.

Согласно договоренностям, разоружение повстанцев будет происходить поэтапно. Российские военные гарантировали безопасное возвращение в свои дома гражданским, бежавшим от боевых действий.

Повстанцы могут "урегулировать свой статус" с правительством президента Асада признав власть государства. Тем, кто не захочет этого сделать, разрешено оставить провинцию и выехать в подконтрольные оппозиции районы на севере страны.

Между тем правительственные силы захватили еще несколько сел в провинции и взяли под контроль переходы на границе с Иорданией.

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В ходе наступления сирийской армии на провинцию Дараа, которое началось 19 июня, погибли около ста гражданских лиц. По данным ООН, около 330 тысяч человек в провинции вынуждены были спасаться бегством. Около 40 тысяч из них бежали к границе с Иорданией. Правительство страны, где находятся более 660 тысяч сирийских беженцев, заявило, что возможности для предоставления убежища исчерпаны и закрыло границу.