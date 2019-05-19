На инаугурацию Зеленского от Чехии приедет «второе должностное лицо государства»
В понедельник, 20 мая, на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от Чешской Республики приедет Председатель Сената (Верхней палаты) парламента Ярослав Кубера.
Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в Twitter.
«Чешскую Республику на завтрашней церемонии инаугурации Президента Украины будет представлять Председатель Сената (Верхней палаты) парламента Ярослав Кубера. По протокольной иерархии — это второе должностное лицо в государстве», — говорится в сообщении.
Напомним, что инаугурация Зеленского состоится в понедельник, 20 мая.
На церемонии инаугурации НАТО будет представлять помощник Генерального секретаря альянса, посол Алехандро Алваргонзалес.
Евросоюз будет представлен вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шевчовичем.
Церемонию посетят премьер-министр Молдовы Павел Филип, госсекретарь МИД Хорватии Здравка Бушич, вице-премьер-министр Румынии Анна Бирчал.
Также посетят церемонию президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии.