На границе Израиля и сектора Газа произошли столкновения, более сотни раненых

На границе Израиля и сектора Газа снова произошли столкновения

Столкновения произошли на границе сектора Газа и Израиля.

Об этом пишет Reuters.

В результате ранения получили 130 палестинских демонстрантов.

Представитель израильских военных рассказал, что примерно 10 тысяч демонстрантов собрались на границе Газы и Израиля. Некоторые из них бросали шины, гранаты и взрывные устройства у солдат через забор.

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За время акции протеста Великий марш возвращения, начавшейся 30 марта, израильские военнослужащие убили по меньшей мере 204 палестинцев. Большинство из них были убиты во время столкновений на границе, остальные - в результате авиаударов и обстрелов из танков.

Участники марша возвращения требуют, чтобы палестинским беженцам разрешили вернуться на свои земли, находящиеся с 1948 года под контролем Израиля. Численность покинувших палестинские земли после создания еврейского государства беженцев вместе с потомками приближается к пяти миллионам.