Баррикады убрали. На границе Сербии и Косово возобновилось движение 2 августа, 01:49 31 июля в городе Рудари была перекрыта главная дорога Приштина-Рашка (Фото:REUTERS/Fatos Bytyci)

На границе Сербии и частично признанного Косово в понедельник вечером 1 августа было возобновлено движение на пунктах пропуска. Косовские сербы разобрали установленные там накануне баррикады.

Об этом сообщает РТС.



В частности, было возобновлено движение на обоих пограничных пунктах пропуска — Яринье и Мердар.

В то же время, со стороны Косово началось внедрение анонсированных ранее правил об издании временных удостоверений для владельцев сербских документов.

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Вечером 31 июля и в ночь на 1 августа внимание Европы снова было приковано к Балканам: с подачи Сербии частично признанное государство Косово чуть не стало новым центром «горячего» конфликта в регионе.

31 июля, за день до вступления в силу новых правил, в Косово вспыхнула очередная волна недовольства сербов. Они заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов на севере Косово. Так, в городе Рудари была перекрыта главная дорога Приштина-Рашка, блокада была установлена также в селе Зупчи, расположенной вблизи трассы Брняк-Митровица. Косовская полиция сообщила, что из-за блокировки пришлось закрыть пограничные пункты пропуска Яринье и Брняк, граждане призвали использовать альтернативные маршруты.

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