ОДКБ трещит по швам. Между Кыргызстаном и Таджикистаном снова вспыхнули бои — видео 16 сентября, 11:17 Кыргызстан и Таджикистан являются союзниками по ОДКБ (Фото:Скриншот видео MiddleastN/Twitter)

В пятницу, 16 сентября, появились сообщения о новых вооруженных столкновениях между Кыргызстаном и Таджикистаном.

По имеющимся данным, бои идут по всему периметру границы.

В Бишкеке обвинили соседей в «вероломной атаке».

«Власти Таджикистана не в состоянии контролировать обстановку, более того, способствуют эскалации вооруженных столкновений», — говорится в обнародованном заявлении.

Видео дня

В свою очередь в Душанбе утверждают, что кыргызские военные обстреляли ряд населенных пунктов.

«Военнослужащие Кыргызстана с применением тяжелого орудия совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Аъло, Куммазор, Сурх, Сомониен, Кульканд, города Исфара, Хистеварз и Овчикалъача Бободжон Гафуровского района», — заявили в погранвойсках Таджикистана.

При этом обе страны являются союзниками по ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).

Граница между Кыргызстаном и Таджикистаном имеет протяжность 970 километров, из которых согласованы лишь 519 километров, а остальные считаются спорными.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.