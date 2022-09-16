ОДКБ трещит по швам. Между Кыргызстаном и Таджикистаном снова вспыхнули бои — видео
Кыргызстан и Таджикистан являются союзниками по ОДКБ (Фото:Скриншот видео MiddleastN/Twitter)
В пятницу, 16 сентября, появились сообщения о новых вооруженных столкновениях между Кыргызстаном и Таджикистаном.
По имеющимся данным, бои идут по всему периметру границы.
В Бишкеке обвинили соседей в «вероломной атаке».
«Власти Таджикистана не в состоянии контролировать обстановку, более того, способствуют эскалации вооруженных столкновений», — говорится в обнародованном заявлении.
В свою очередь в Душанбе утверждают, что кыргызские военные обстреляли ряд населенных пунктов.
«Военнослужащие Кыргызстана с применением тяжелого орудия совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Аъло, Куммазор, Сурх, Сомониен, Кульканд, города Исфара, Хистеварз и Овчикалъача Бободжон Гафуровского района», — заявили в погранвойсках Таджикистана.
При этом обе страны являются союзниками по ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).
Граница между Кыргызстаном и Таджикистаном имеет протяжность 970 километров, из которых согласованы лишь 519 километров, а остальные считаются спорными.
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