Фейковое единство ОДКБ: на границе Кыргызстана и Таджикистана завязался бой 14 сентября, 12:59 Ответственность за начало перестрелки страны-члены ОДКБ возложили друг на друга (Фото:CurrentTimeTv/Twitter)

На границе Кыргызстана и Таджикистана начались боевые столкновения между военнослужащими двух стран.

Как сообщает Радио Азаттык, ответственность за начало перестрелки стороны возложили друг на друга.

В Душанбе заявили, что киргизские пограничники «без каких-либо причин» обстреляли таджикских военных из разных видов вооружений, после чего был открыт ответный огонь.

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В свою очередь в Бишкеке настаивают, что соседи «нарушили договоренности», заняв боевые позиции на их территории.

При этом обе страны являются членами ОДКБ, которая ранее взяла на себя обязательства по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, где азербайджанская армия продолжает теснить армянских военных, занимая все новые территории.

Это уже третья перестрелка в данной местности за последние несколько месяцев.

Граница между двумя странами имеет протяжность 970 километров, из которых согласованы лишь 519 километров, а остальные считаются спорными.

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