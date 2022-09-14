Фейковое единство ОДКБ: на границе Кыргызстана и Таджикистана завязался бой
Ответственность за начало перестрелки страны-члены ОДКБ возложили друг на друга (Фото:CurrentTimeTv/Twitter)
На границе Кыргызстана и Таджикистана начались боевые столкновения между военнослужащими двух стран.
Как сообщает Радио Азаттык, ответственность за начало перестрелки стороны возложили друг на друга.
В Душанбе заявили, что киргизские пограничники «без каких-либо причин» обстреляли таджикских военных из разных видов вооружений, после чего был открыт ответный огонь.
В свою очередь в Бишкеке настаивают, что соседи «нарушили договоренности», заняв боевые позиции на их территории.
При этом обе страны являются членами ОДКБ, которая ранее взяла на себя обязательства по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, где азербайджанская армия продолжает теснить армянских военных, занимая все новые территории.
Это уже третья перестрелка в данной местности за последние несколько месяцев.
Граница между двумя странами имеет протяжность 970 километров, из которых согласованы лишь 519 километров, а остальные считаются спорными.
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