На саммите G7 не будут обсуждать запрет на экспорт западных товаров в Россию — Салливан

18 мая, 02:44
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Страны G7 встретятся в Японии (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Страны G7 встретятся в Японии (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Вопрос о запрете на экспорт западных товаров в Россию не будут затрагивать на предстоящем в Хиросиме саммите стран G7. На саммите в основном будут рассматриваться вопросы восстановления Украины.

Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

«Я не ожидаю того, о чем сообщалось, — этого всеобъемлющего запрета на экспорт. Основное внимание относительно применения санкций на саммите уделят контролю их соблюдения и их обходу», — заявил он.

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Президент Владимир Зеленский выступит онлайн на саммите лидеров Большой семерки, который состоится в мае 2023 года в Хиросиме.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Белый дом Санкции против России G7 Война в Украине Саммит G7 Джейк Салливан

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