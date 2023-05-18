На саммите G7 не будут обсуждать запрет на экспорт западных товаров в Россию — Салливан 18 мая, 02:44 Страны G7 встретятся в Японии (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Вопрос о запрете на экспорт западных товаров в Россию не будут затрагивать на предстоящем в Хиросиме саммите стран G7. На саммите в основном будут рассматриваться вопросы восстановления Украины.

Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.



«Я не ожидаю того, о чем сообщалось, — этого всеобъемлющего запрета на экспорт. Основное внимание относительно применения санкций на саммите уделят контролю их соблюдения и их обходу», — заявил он.

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Президент Владимир Зеленский выступит онлайн на саммите лидеров Большой семерки, который состоится в мае 2023 года в Хиросиме.