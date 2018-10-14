На Франкфуртской книжной ярмарке прошли чтения рассказов Сенцова

Участники флешмоба #SaveOlegSentsov прочитали четыре рассказа Сенцова, после чего устроили акцию протеста возле стенда РФ

В субботу, 13 октября, на Франкфуртской книжной ярмарке состоялись чтения автобиографических рассказов Олега Сенцова, передает DW.

Участники акции #SaveOlegSentsov прочитали на английском и немецком языках четыре рассказа украинского режиссера, заключенного в России.

Тексты в том числе читали украинские писатели Андрей Курков и Виктория Амелина, акцию посетили несколько десятков человек, в их числе - лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

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После этого участники чтений устроили молчаливую акцию протеста у российского стенда. Они встали вокруг стенда с листами бумаги с надписями #SaveOlegSentsov, пока там проходила презентация.

"Россияне растерялись и сидели неподвижно (слушателей их презентации было меньше, чем людей, которые пришли на акцию)", - написал программный директор Крымского дома Алим Алиев на своей странице в Facebook.

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.