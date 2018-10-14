14 октября 2018, воскресенье

На Франкфуртской книжной ярмарке прошли чтения рассказов Сенцова

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Участники флешмоба #SaveOlegSentsov прочитали четыре рассказа Сенцова, после чего устроили акцию протеста возле стенда РФ
Фото: Alim Aliev via Facebook

Участники флешмоба #SaveOlegSentsov прочитали четыре рассказа Сенцова, после чего устроили акцию протеста возле стенда РФ

В субботу, 13 октября, на Франкфуртской книжной ярмарке состоялись чтения автобиографических рассказов Олега Сенцова, передает DW

Участники акции #SaveOlegSentsov прочитали на английском и немецком языках четыре рассказа украинского режиссера, заключенного в России.

Тексты в том числе читали украинские писатели Андрей Курков и Виктория Амелина, акцию посетили несколько десятков человек, в их числе - лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

После этого участники чтений устроили молчаливую акцию протеста у российского стенда. Они встали вокруг стенда с листами бумаги с надписями #SaveOlegSentsov, пока там проходила презентация.

"Россияне растерялись и сидели неподвижно (слушателей их презентации было меньше, чем людей, которые пришли на акцию)", - написал программный директор Крымского дома Алим Алиев на своей странице в Facebook.

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

 

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове