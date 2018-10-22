22 октября 2018, понедельник

На фоне убийства журналиста Хашкаджи Меркель решила приостановить экспорт оружия в Саудовскую Аравию

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Меркель настаивает на необходимости выяснить все обстоятельства смерти Хашкаджи

Меркель настаивает на необходимости выяснить все обстоятельства смерти Хашкаджи

Немецкое правительство решило приостановить экспорт своих вооружений в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает DW.

Ее заявление прозвучало на фоне расследования убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Турции.

По словам Меркель, ограничение будет действовать до тех пор, пока не будут прояснены все факты по данному делу.

"Во-первых, мы жестко осуждаем это. Во-вторых, существует настоятельная необходимость выяснить, что произошло - мы еще далеко от того, чтобы во всем разобраться и виновные были бы привлечены к ответственности. Относительно экспорта оружия, то при тех обстоятельствах, которые мы сейчас имеем, он происходить не может", - подчеркнула она.

Напомним, Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки".

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

Германия, Великобритания и Франция 21 октября призвали Саудовскую Аравию "предоставить факты", чтобы подтвердить версию драки в консульстве. 

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности, советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.

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