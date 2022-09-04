«Поможет обеспечить устойчивость нашей экономики». На этой неделе Украина ожидает транш в 5 млрд евро от ЕС — Шмыгаль 4 сентября, 17:07 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Telegram)

На этой неделе Украина ожидает получения 5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС в виде долгосрочных кредитов.

Об этом написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмигаль по результатам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

По его словам еще одним элементом поддержки Украины в этой войне стала финансовая помощь международных партнеров.

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«На этой неделе мы ожидаем очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 5 млрд евро», — написал Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что это поможет обеспечить устойчивость украинской экономики, поддержку армии и прохождение отопительного сезона.

Ранее стало известно, что Денис Шмыгаль во время визита в Берлин обсудил предоставление Украине оружия с президентом Германии, где выразил надежду на увеличение поставок тяжелого вооружения в Украину.

Кроме этого, осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T.

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