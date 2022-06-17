«Максимально полезная неделя». У Украины есть значительные результаты на фронте благодаря помощи США — Зеленский 17 июня, 22:43 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Президент Владимир Зеленский сказал, что на фронте есть определенные успехи в пользу Украины благодаря помощи США.

В своем видеообращении украинский президент подчеркнул, что поддержка от США усиливается еженедельно.

«В целом неделя была максимально полезной для Украины — во многих направлениях. И хочу сегодня поблагодарить президента США Байдена за то, что американская поддержка для Украины усиливается еженедельно. И на этой неделе имеем значительные результаты на передовой — благодаря поддержке США», — заявил он.

Видео дня

15 июня США объявили о новом пакете военной помощи на 1 миллиард долларов, в который входят береговая защита, артиллерия и современные ракетные системы. По словам Зеленского, эта помощь очень важна для обороны Украины на Донбассе. Также США предоставят новый пакет гуманитарной помощи на 225 млн долларов.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сказал, что новый пакет помощи будет включать 18 гаубиц M777, 36 тысяч снарядов калибра 155 мм, две системы береговой обороны Harpoon и так далее.

Также 15 июня состоялась очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-3), по итогам которой, в частности, Словакия пообещала передать Киеву боевые вертолеты Ми-17 и боеприпасы, Канада, Польша и Нидерланды — отправить артиллерию, а Германия — три системы РСЗО Mars II.

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