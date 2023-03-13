Британские военные показали мощность танков Challenger 2, которые передадут Украине

13 марта, 04:28
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Эскадрон поступит в рамках пакета значительного боевого усиления (Фото:twitter.com/DefenceHQ)

Эскадрон поступит в рамках пакета значительного боевого усиления (Фото:twitter.com/DefenceHQ)

Британские военные показали работу танков Challenger 2, которые должны передать украинской армии. Эскадрон поступит в рамках пакета значительного боевого усиления.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Отмечается, что эскадрон тяжелых бронированных машин поступит в рамках пакета значительного боевого усиления, чтобы помочь Украине противостоять вторжению РФ и вернуть свою территорию.

Видео дня

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1634887030051143680?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1634887030051143680%7Ctwgr%5Edea3e446bc8c853f9e93fbdb766277db5637f6f6%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Fukr%2Fnews%2Fbritanski-viyskovi-prodemonstruvali-mozhlivosti-1678661150.html

«Вот минутка Challenger 2, который делает то, что у него получается лучшее», — указали в министерстве.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Великобритания Военная помощь Украина-Великобритания Challenger 2

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