Британские военные показали мощность танков Challenger 2, которые передадут Украине 13 марта, 04:28 Эскадрон поступит в рамках пакета значительного боевого усиления (Фото:twitter.com/DefenceHQ)

Британские военные показали работу танков Challenger 2, которые должны передать украинской армии. Эскадрон поступит в рамках пакета значительного боевого усиления.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.



Отмечается, что эскадрон тяжелых бронированных машин поступит в рамках пакета значительного боевого усиления, чтобы помочь Украине противостоять вторжению РФ и вернуть свою территорию.

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«Вот минутка Challenger 2, который делает то, что у него получается лучшее», — указали в министерстве.