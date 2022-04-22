Шаткое положение. РФ надеется на экзотические Железнодорожные войска и сталкивается с саботажем белорусов — Foreign Policy 22 апреля, 20:43 Цей матеріал також доступний українською Российские войска перебросили в Мелитополь бронепоезда, но так и не смогли взять под контроль железную дорогу (иллюстративное фото) (Фото:google.com)

Главной причиной неудач российских войск в Украине называют проблемы с логистикой — шины их военных грузовиков часто оказывались в непригодном для эксплуатации состоянии, а линии поставок были слишком растянуты.

Однако у российских войск есть шанс решить логистические проблемы с помощью железнодорожного транспорта, пишет Foreign Policy.

Обширная территория России и труднопроходимая местность — со степью, вечной мерзлотой и сезонными наводнениями привели к тому, что постоянная армия моторизованных сухопутных войск полагается на железнодорожные и автомобильные сети для перевозки войск, продовольствия и топлива в военное и мирное время.

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«В отличие от любой другой постоянной армии, в России есть вспомогательная служба, известная как Железнодорожные войска, которые защищают и обслуживают железнодорожные службы для использования во время боевых действий», — пишет издание.

10 бригад Железнодорожных войск прикреплены к военным округам и занимаются ремонтом поврежденных линий, строительством или реконструкцией мостов, а также помогают вооруженным силам с укрытием. Также они могут поставлять топливо, одежду и оружие на передовую и восстанавливать доступ к дорогам и железным дорогам, если их бомбят в бою.

По мере ротации своих войск и пополнения фронта на востоке Донбасса батальонами из отдаленных мест, таких как Владивосток и Камчатка на Дальнем Востоке, Россия будет больше, чем когда-либо, полагаться на дальневосточные железнодорожные пути для доставки войск на фронт.

При этом издание подчеркивает, что чрезмерная зависимость РФ от железных дорог оказалась проблемой в войне с Украиной, так как российская армия не смогла захватить важные транспортно-логистические узлы, такие как Харьков. В итоге она не смогла захватить местную железнодорожную инфраструктуру для транспортировки своей инфраструктуры и солдат дальше и захвата большей территории.

Даже в районе Мелитополя, куда российские войска перебросили бронепоезда и где они добились ограниченных успехов, железную дорогу они контролируют не полностью.

«Однако им удалось взять под контроль несколько небольших промышленных объектов в Херсоне и открыть железнодорожное сообщение между Херсоном и аннексированным Крымом, что может решить некоторые из их логистических проблем на юге», — отмечает издание.

Кроме того, железнодорожная линия между Украинскими железными дорогами и Российскими железными дорогами была разрушена в конце февраля украинскими военными, которые знают о зависимости от нее российских военных.

Российские войска также используют территорию Беларуси и ее железные дороги для поставок и эвакуации раненых, но и тут они столкнулись с неожиданным препятствием.

Есть сообщения о том, что гражданские белорусские железнодорожники саботировали линии, отключая или уничтожая системы сигнализации поездов. Белорусское КГБ задерживает тех, кто участвует в этой диверсии, и вводит военное патрулирование автомобильных и железнодорожных сетей, что указывает на то, что это рассматривается как серьезная угроза.

После повреждения системы сигнализации поездов соответствующий участок железной дороги могут проезжать только отдельные поезда с заданной скоростью от 15 до 20 км/ч. Это значительно замедляет способность РФ перевозить войска и припасы для них.

Глава Украинских железных дорог Александр Камышин также заявлял, что железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет, вероятно, из-за диверсионной деятельности Беларуси.



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