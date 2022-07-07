В Минобороны Британии рассказали, на какой шаг пошел Кремль, чтобы не объявлять мобилизацию 7 июля, 10:00 Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото:Kremlin via REUTERS)

По информации Министерства обороны Великобритании, в Кремле вместо мобилизации решили принять закон о «специальных мерах» в экономике.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что 5 июля Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о праве властей вводить «специальные меры» в экономике.

Как ожидается, он будет скоро одобрен и позволит властям привлекать сотрудников предприятий к работе во внеурочное время, расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, а также «разбронировать» ценности из госрезерва.

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В британском Минобороны отметили, что законопроект свидетельствует о попытке Кремля ввести экономические меры для поддержки «специальной военной операции» без официального объявления о мобилизации, которая остается болезненной темой.

Закон также позволит России не признавать, что она участвует в войне и оказалась неспособной победить украинскую армию, которая уступает российской и по числу военных и по объемам вооружения.

Относительно боевых действий в британском ведомстве сообщили, что 6 июля продолжались массированные обстрелы вдоль линии фронта в районе Донецка, однако российским войскам не удалось значительно продвинуться.

Российские подразделения, участвовавшие в успешных наступлениях на прошлой неделе, сейчас, вероятно, восстанавливают свою боеспособность.



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