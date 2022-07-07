В Минобороны Британии рассказали, на какой шаг пошел Кремль, чтобы не объявлять мобилизацию

7 июля, 10:00
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото:Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото:Kremlin via REUTERS)

По информации Министерства обороны Великобритании, в Кремле вместо мобилизации решили принять закон о «специальных мерах» в экономике.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что 5 июля Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о праве властей вводить «специальные меры» в экономике.

Как ожидается, он будет скоро одобрен и позволит властям привлекать сотрудников предприятий к работе во внеурочное время, расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, а также «разбронировать» ценности из госрезерва.

Видео дня
Читайте также:
Российская армия продолжает скрытую мобилизацию и сменила «ответственного за войну» — ISW

В британском Минобороны отметили, что законопроект свидетельствует о попытке Кремля ввести экономические меры для поддержки «специальной военной операции» без официального объявления о мобилизации, которая остается болезненной темой.

Закон также позволит России не признавать, что она участвует в войне и оказалась неспособной победить украинскую армию, которая уступает российской и по числу военных и по объемам вооружения.

Читайте также:
«В долгосрочной перспективе русским хана». Пока Кремль называет войну «спецоперацией», он не добьется успехов в Украине — Foreign Policy

Относительно боевых действий в британском ведомстве сообщили, что 6 июля продолжались массированные обстрелы вдоль линии фронта в районе Донецка, однако российским войскам не удалось значительно продвинуться.

https://www.youtube.com/embed/4M133lmt620

Российские подразделения, участвовавшие в успешных наступлениях на прошлой неделе, сейчас, вероятно, восстанавливают свою боеспособность.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1544918271539003393
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Великобритания Кремль Мобилизация Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Главные вопросы о санкциях. Что и как влияет на Россию

Что происходит на санкционном фронте

7 июля, 09:30
Мнения
Лукашенко и Путин на саммите ОДКБ 16 мая в Москве (Фото:Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)
«Пробежала черная кошка» /
В отношениях Путина и Лукашенко оформился новый разлад — Яковина
7 июля, 09:28
Страны
Украинские авто в ЕС (Фото:artofit.org)
Платные дороги, смена шин и обслуживание /
Что нужно знать украинским переселенцам, которые оказались в Европе на своем авто
6 июля, 21:00
Статьи
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X