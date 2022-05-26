На агрессию России нужно отвечать только силой, попытки умиротворить Путина опасны — глава МИД Британии
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс (Фото:Handout via REUTERS)
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что на агрессию России нужно отвечать силой, а попытки «умиротворить» кремлевского диктатора Владимира Путина являются опасными.
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«Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой. Мы должны быть непреклонны в обеспечении победы Украины военной помощью и санкциями. Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа», — приводит слова Трасс Русская служба Би-би-си.
Британский министр намерена требовать увеличения поставок оружия Украине и ужесточения санкций против России.
По мнению Трасс, нельзя допустить никакого отката назад от цели гарантировать поражение России в ее войне против Украины.
Мы не должны позволить, чтобы в Украине развился затяжной и все более мучительный конфликт", — подчеркнула она.
Она убеждена, что Западу следует сделать выводы из недавней истории, когда Путин, добившись от Запада разных уступок, после этого нападал на Грузию, Крым и Донбасс.
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