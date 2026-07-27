«Личные оскорбления». МИД назвал заявления экс-посла на Кипре Нежинского недостоверными и обратился в компетентные органы

Министерство иностранных дел Украины назвало не соответствующими действительности утверждения, озвученные бывшим послом Украины на Кипре Сергеем Нежинским во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

В ведомстве отметили, что ожидают на тщательное рассмотрение их запроса.

«Запрос содержит перечень необоснованных обвинений со стороны упомянутого лица, которые, по мнению МИД, должны рассматриваться как введение комиссии в заблуждение. Рассчитываем на тщательное рассмотрение запроса и справедливую оценку заявлений, сделанных под расписку», — говорится в сообщении.

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В МИД подчеркивают, что будут и в дальнейшем защищать свою репутацию в правовом поле.

«Недопустимо из-за личных обид обливать грязью украинскую дипломатию», — добавили в ведомстве.

Ранее Министерство иностранных дел Украины назвало заявления отозванного с должности посла Украины в Республике Кипр Сергея Нежинского дискредитационной кампанией и подчеркнуло необоснованность озвученных им обвинений.

В МИД заявили, что показания на заседании временной следственной комиссии давались под запись и расписку. В ведомстве напомнили, что «введение комиссии в заблуждение предусматривает наказание по статье 384 Уголовного кодекса Украины».

МИД сообщило, что «обратится в компетентные органы с запросом о проведении тщательной проверки сделанных ложных заявлений, не подкрепленных никакими доказательствами».

24 июля Нежинский заявил, что якобы на Кипре действовала преступная организация, в которую входил Эллинас Христодулос, которого хотели назначить почетным консулом в республике. Нежинский утверждает, что под «юридическим и психологическим давлением» написал заявление об увольнении 15 июня.

По его словам, в июле он якобы получил от спецслужб Великобритании, Нидерландов, Польши и Италии предупреждение о том, что его готовятся похитить во время возвращения в Украину, поскольку он «перекрыл деятельность Христодулоса».

Также он добавил, что если с ним что-то случится, то «кровь за мою ликвидацию будет на руках главы МИД Сибиги, который не защитил мою семью».

Почетный консул Украины на Кипре в округах Никосия и Фамагуста Эллинас Христодулос опроверг все обвинения.