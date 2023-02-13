Пройдет без представителей РФ. В Мюнхенской конференции по безопасности примут участие около 150 политиков, Украину представит Кулеба 13 февраля, 13:04 Кристоф Гойсген раскрыл первые детали проведения конференции по безопасности в Мюнхене (Фото:European Institute at Columbia University/Flickr)

В Мюнхенской конференции по безопасности примут участие около 150 политиков со всего мира, но представителей России в этом году не будет из-за продолжающейся агрессии против Украины.

Об этом сообщил глава конференции Кристоф Гойсген на брифинге, пишет Укринформ.

По его словам, в мероприятии примут участие более 45 глав государств и правительств, 83 министра иностранных дел и обороны и другие чиновники.

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На конференции будет присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и его польский коллега Анджей Дуда. В Мюнхен также приедут лидеры скандинавских стран, вице-президент США Камала Гаррис и крупнейшая в истории конференции делегация американских парламентариев.

Украину представит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и около 20 нардепов.

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Гойсген также объяснил решение не приглашать представителей страны-агрессора России в Мюнхен.

«Мы интенсивно смотрели в последние месяцы и недели, что происходит. Путин в своих высказываниях ни на йоту не отошел от своей линии. Он отрицает право на существование независимой Украины, есть признаки того, что следы аварии MH 17 ведут в Кремль», — добавил он.

На конференцию также не пригласили депутатов немецкого Бундестага от партии Альтернатива для Германия.

59-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17−19 февраля. Одной из главных ее тем будет анализ ситуации через год после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

