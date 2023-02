Борьба Украины за свободу. Что дальше? Во время Мюнхенской конференции по безопасности состоится 6-й Украинский ланч 15 февраля, 14:45 Трансляция 6-го украинского ланча во время Мюнхенской конференции по безопасности начнется 18 февраля в 14:30 по Киеву (Фото:Victor Pinchuk Foundation via Facebook)

18 февраля 2023 года по случаю Мюнхенской конференции по безопасности Ялтинская Европейская Стратегия (YES) и Фонд Виктора Пинчука проведут 6-й Украинский ланч в Мюнхене на тему: «Год спустя: борьба Украины за свободу. Что дальше?»

Последняя дискуссия во время Украинского ланча в Мюнхене состоялась в прошлом году буквально за несколько дней до широкомасштабного вторжения России. С этого момента Украина продемонстрировала чрезвычайную устойчивость и боеспособность, а союзники из Европы и США, Канады и других стран постоянно поддерживали Украину. В чем проявлялась эта поддержка и как развивается война на военном, экономическом, политическом и информационном фронтах? Какие амбиции украинских и западных лидеров относительно текущего состояния войны и что можно сделать еще?

"На украинском ланче в этом году мы обсудим эти вопросы и оценим пути прекращения войны, сосредоточившись на ключевых аспектах формулы мира Президента Зеленского и ее реализации", - пообещали в Фонде Виктора Пинчука.

Занни Минтон Беддос, главный редактор журнала The Economist, будет модерировать дискуссию с Энн Эпплбаум, историком и постоянным автором The Atlantic, Каей Каллас, премьер-министром Эстонии, Ульфом Кристерссоном, премьер-министром Швеции, Санной Марин премьер-министром Финляндии, Дэвидом Х. Петреусом, директором Центрального разведывательного управления США (2011-2012), главой KKR Global Institute и другими.

18 февраля в 14:30 по киевскому времени смотрите онлайн-трансляцию Украинского ланча на Youtube-канале Фонда Виктора Пинчука.

Уже в шестой раз Украинский ланч в Мюнхене станет платформой для обсуждения вопросов безопасности Украины и ее последствий для Европы и международного порядка ключевыми фигурами Украины и мира. Среди участников предыдущих Украинских ланчей были: Роберт Гейтс, 22-й Министр обороны США (2006-2011); Петер Гультквист министр обороны Швеции; Мелани Джоли, министр иностранных дел Канады; Президент Украины Владимир Зеленский; Керсти Кальюляйд, Президент Эстонии (2016-2021); Йеппе Кофод, министр иностранных дел Королевства Дания; Мирослав Лайчак, министр иностранных дел Словакии; Анн Линде, министр иностранных дел Швеции; Джеймс Мэттис, бывший министр обороны США; Христя Фриланд, министр иностранных дел Канады; Ричард Хаас, Президент Совета по международным отношениям; Бен Ходжес, командующий армией США в Европе (2014-2017); Эди Рама, премьер-министр Албании.

За последние пятьдесят лет Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) стала главным мировым форумом по обсуждению политик безопасности. Ежегодно в феврале более 500 ответственных за принятие решений фигур высшего уровня со всего мира, в том числе главы государств, министры, ведущие представители международных и неправительственных организаций, а также высокопоставленные представители бизнеса, средств массовой информации, академических кругов и гражданского общества, принимают участие в конференции, чтобы присоединиться к активному обсуждению современных и будущих вызовов в сфере безопасности.

Фонд Виктора Пинчука – это независимая частная международная организация в Украине, созданная в 2006 году бизнесменом и филантропом Виктором Пинчуком. Фонд предоставляет возможности молодому поколению изменять свою страну и мир к лучшему. Фонд Виктора Пинчука реализует многочисленные проекты, целью которых является оказание помощи пострадавшим от российской агрессии, а также привлечение внимания международной элиты и широкой аудитории к Украине.

Среди текущих проектов Фонд Виктора Пинчука, кроме помощи пострадавшим от войны в Украине, реализует следующие долгосрочные проекты и программы:

национальный проект RECOVERY, целью которого является реабилитация, помощь в протезировании и лечении тяжелораненым во время войны;

Всеукраинская сеть неонатальных центров Колыбели надежды;

самая большая частная стипендиальная программа в Украине Завтра.UA;

стипендиальная программа Всемирные Студии для украинских студентов, обучающихся за границей;

Veteran Hub – первое в Украине открытое пространство для ветеранов и общественных организаций, занимающихся делами ветеранов;

PinchukArtCentre, самый динамичный в Украине художественный центр, предоставляющий бесплатный доступ к современному искусству, чтобы вдохновить новое мышление.

Фонд поддерживает международную сеть Ялтинская европейская стратегия (YES), ведущий форум для обсуждения европейского будущего Украины в глобальном контексте.

Фонд поддерживает краудфандинговую платформу для содействия благотворительности в украинском обществе dobro.ua.

Официальный сайт: pinchukfund.org

Ялтинская Европейская Стратегия (YES) – ведущая платформа, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. YES способствует развитию новых идей, налаживает связи Украины с международными партнерами и поддерживает силы, выступающие за изменения в Украине, развивает сети тех, кто поддерживает новую Украину по всему миру.

Уже более 15 лет YES выступает инициатором диалога между лидерами Украины, ЕС, США, Российской Федерации и других частей мира. В Украине она предоставляет площадку для выступлений властей и оппозиции. Она объединяет лидеров от политики, бизнеса, представителей СМИ, гражданского общества и экспертного сообщества.

YES была начата в 2004 году, когда Виктор Пинчук пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения будущего Украины и ЕС в рамках первой ежегодной встречи.

С 2004 по 2013 год Ежегодные встречи YES проводились в символическом месте – Ливадийском дворце в Ялте. Таким образом, место, где в 1945 году была поделена Европа, стало площадкой для объединения широкой Европы. В результате аннексии Крыма россией Ежегодные встречи были перенесены в столицу Украины город Киев.

В состав Правления YES входят Александр Квасьневский, Президент Польши (1995-2005), Председатель Правления YES; Керсти Кальюляйд, президент Эстонии (2016-2021); Карл Бильдт, министр иностранных дел Швеции (2006-2014), премьер-министр Швеции ( 1991-1994); Вольфганг Ишингер, посол, Глава Мюнхенской конференции по безопасности, старший профессор Школы управления Hertie; Виктор Пинчук , основатель YES, основатель Фонда Виктора Пинчука и группы EastOne; Андерс Фог Расмуссен, основатель Rasmussen Global, генеральный секретарь НАТО (2009-2014), премьер-министр Дании (2001-2009) и Стефан Фукс, вице-президент Havas Group, Исполнительный сопредседатель Havas Worldwide.

Официальный веб-сайт yes-ukraine.org