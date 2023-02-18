«Нужно быть осторожными». Новоизбранный президент Чехии предостерег от победы Украины, которая развалит РФ 18 февраля, 19:34 Петр Павел (Фото:REUTERS/David W Cerny)

По мнению новоизбранного президента Чехии Петра Павела, Запад должен быть осторожным в стремлении к такому поражению России, которое приведет к развалу страны-агрессора.

Об этом он заявил на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции безопасности, сообщает Европейская правда.

После того, как министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о безальтернативности возвращения Крыма и международного наказания России, Павел сказал, что западные страны должны воздерживаться от поддержки того или иного сценария.

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«Нам нужно быть осторожными в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату. Возможно, в какой-то момент Украина изменит свое видение», – отметил Павел.

Он считает, что если Россия будет развалена, может возникнуть больше проблем, ведь не с кем будет вести переговоры о разоружении.

Также Павел сказал, что необходимо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

В свою очередь Дмитрий Кулеба призвал партнеров верить в Украину.

«Нет разницы между теми, кто говорит фразу „Украина, возможно уступит“ и фразу „Украине, наверное, придется уступить“, — пояснил министр. Поэтому верьте в Украину и поддерживайте Украину, и мы победим», — сказал министр.

Дипломат напомнил, что на прошлогодней Мюнхенской конференции перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину "мало кто верил, что мы выживем".

28 января стало известно, что на президентских выборах в Чехии победил Петр Павел - бывший генерал, активно поддерживавший Украину в ее противодействии российскому вторжению.

Позже он заявил, что Чехия будет продолжать военную поддержку ВСУ и не допустит победы страны-агрессораа. 29 января президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Павелом, поздравив его с победой на выборах.