«Начинаем активную работу». Кулеба рассказал, с кем планирует встретиться и какие вопросы будет обсуждать на Мюнхенской конференции

17 февраля, 12:30
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky T)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky T)

В пятницу, 17 февраля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности у него запланировано более десяти переговоров.

«Сегодня вечером начинаем активную работу на Мюнхенской конференции по безопасности», — говорится в сообщении МИД в Facebook.

Министр напомнил, что год назад президент Украины Владимир Зеленский выступил на этой конференции с откровенной и мощной предупреждающей речью. В этом году глава государства тоже выступит по видеосвязи и задаст тон дискуссиям.

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Кулеба заявил, что впервые за многие годы на Мюнхенской конференции не будет России.

«Это красноречивый итог года. И это не просто вопрос солидарности с борющимся за свою жизнь народом Украины, а прагматический расчет. Это политическая гигиена», — отметил он.

Глава ведомства заявил, что время в Мюнхене использует по максимуму.

По словам министра, помимо участия в мероприятиях Мюнхенской конференции у него запланировано более десяти переговоров. В частности, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД Бразилии, руководителем Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И и многими другими.

Кулеба заявил, что приоритетами будут:

  • ускорение поставок уже обещанного Украине оружия и снарядов и принятие в перспективе политических решений о предоставлении боевых самолетов для Украины,
  • членство Украины в НАТО,
  • реализация Формулы мира президента Зеленского,
  • будущее России.
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59-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17−19 февраля в Германии. Одной из главных ее тем будет анализ ситуации через год после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

На конференции будет присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и его польский коллега Анджей Дуда. В Мюнхен также приедут лидеры скандинавских стран, вице-президент США Камала Гаррис и крупнейшая в истории конференции делегация американских парламентариев.

Украинскую делегацию представит глава МИД Дмитрий Кулеба и около 20 нардепов.

https://www.youtube.com/watch?v=Fgf5HbNdZDY&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Дмитрий Кулеба Мюнхенская конференция по безопасности Война России против Украины

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