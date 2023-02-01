Ждут только оппозицию. Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности 1 февраля, 15:03 Мюнхенская конференция по безопасности состоится 17−19 февраля 2023 года (Фото:Securityconference)

В этом году Мюнхенская конференция безопасности (MSC) состоится без представителей официального руководства РФ, поскольку организаторы форума не хотят давать российским представителям трибуну для пропаганды. Приглашены оппозиционеры — Гарри Каспаров и Михаил Ходарковский.



Об этом во время интервью немецкому телеканалу MDR в среду, 1 февраля, заявил глава конференции Кристоф Хойсген, сообщает DW.

«Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют заключить, что Россия хотя бы на йоту отступит от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно, разрушение Украины», — пояснил Хойсген.

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Авторитетный международный форум будет ждать российских оппозиционеров — бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова и олигарха Михаила Ходорковского.

«Путин заявил, что он в конце концов стремится к восстановлению Советского Союза. Если российский президент добьется успеха в Украине, то он в конце концов захочет вторгнуться и в страны Балтии. Поскольку эти страны являются членами НАТО — это коснется Германии, будут задействованы союзнические обязательства. Это нужно предотвратить, поэтому Украине необходимо помогать», — отметил глава конференции Кристоф Хойсген.

Как сообщают на официальном сайте, 59 Мюнхенская конференция по безопасности состоится 17−19 февраля 2023 года в отеле Bayerischer Hof:

«Почти год после того, как Россия начала агрессивную войну против Украины, MSC 2023 также позволяет оценить сплоченность внутри Альянса и политическую приверженность международному порядку, основанному на правилах».

В течение трех дней мероприятие будет функционировать как уникальная платформа для дебатов на высоком уровне по самым серьезным вызовам внешней политики и безопасности современности.