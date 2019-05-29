Мюллер сделает первое заявление по «российскому расследованию»
Специальный прокурор США Роберт Мюллер впервые выступит с публичным заявлением относительно расследования вмешательства России в американские выборы 2016 года.
Об этом сообщили в Министерство юстиции США,
передает AP.
Выступление Мюллера запланировано на среду, 29
мая, на 11 часов по местному времени. Отмечается, что брифинг не предполагает сессии
вопросов и ответов.
Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер в
ходе почти двухгодичного расследования не
нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда
Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.
Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Генпрокурор США Уильям Барр пояснил, что в
отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также
части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или
репутации людей, не причастных к обвинениям.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила
Барра в даче ложных показаний Конгрессу во время отчета о
результатах расследования Мюллера.