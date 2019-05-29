Мюллер сделает первое заявление по «российскому расследованию» Сегодня, 17:01 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Carlo Allegri Отчет Мюллера стал бестселлером в США REUTERS / Carlo Allegri

Специальный прокурор США Роберт Мюллер впервые выступит с публичным заявлением относительно расследования вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Об этом сообщили в Министерство юстиции США, передает AP.

Выступление Мюллера запланировано на среду, 29 мая, на 11 часов по местному времени. Отмечается, что брифинг не предполагает сессии вопросов и ответов.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухгодичного расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Генпрокурор США Уильям Барр пояснил, что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или репутации людей, не причастных к обвинениям.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Барра в даче ложных показаний Конгрессу во время отчета о результатах расследования Мюллера.