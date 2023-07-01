Украина должна воспользоваться попыткой мятежа в РФ — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко/Файл-фото)
Президент Владимир Зеленский считает, что попытка мятежа ЧВК Вагнера свидетельствует о слабости России. По его мнению, Украина должна воспользоваться этим.
Об этом он сказал в интервью RTVE.
«Бунт и продвижение „вагнеровцев“ означает, что страна слаба и они не контролируют сложные ситуации. Они не осознают, что происходит. Они не контролируют все», — сказал Зеленский.
Восстание наемников Вагнера, по мнению украинского президента, является признаком «слабости» правительства Путина.
По мнению украинского лидера, эта ситуация является возможностью, которую должна использовать его армия.
«Есть несколько Путиных с разными фамилиями. Ситуация слабая, и мы должны использовать ее, чтобы изгнать врага с нашей земли», — добавил Зеленский.
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