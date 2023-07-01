Пока неизвестно, ослаб ли Путин после попытки мятежа Вагнера — генерал Милли 1 июля, 00:27 Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли (Фото:REUTERS/Кевин Ламарк)

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает преждевременными выводы, что попытка мятежа ЧВК Вагнера пошатнула позиции российского диктатора Владимир Путина.

Об этом Милли заявил во время дискуссии в Национальном пресс-клубе, передает Европейская правда.



По мнению генерала, о влиянии неудачного мятежа «вагнеровцев» на ситуацию в России, «вероятно, еще рано говорить», и сейчас существуют аргументы в поддержку обоих мнений — что ситуация укрепила или, наоборот, ослабила президента РФ.

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«Я не думаю, что у нас есть убедительные доказательства. Как бы там ни было, пока говорить рано. Путин — диктатор, зловещий, насильственный индивид, который отдавал распоряжения о внесудебных убийствах многих людей. Он — жестокий человек», — пояснил Милли.

Он предположил, что история может дать «несколько ориентиров того, что может произойти».

«Но сказать, что произойдет что-то конкретно — не думаю, что нам уже об этом известно», — подытожил генерал.