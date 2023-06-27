«Меня не обижай». Лукашенко готовился перекидывать войска в Москву для защиты от наступления Пригожина 27 июня, 20:53 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Ситуация в России в случае продолжения вооруженного мятежа «вагнеровцев» повлияла бы и на Беларусь, поэтому белорусский диктатор Александр Лукашенко готовился перебросить военных в Москву для защиты от наступления ЧВК Вагнер.

Лукашенко отметил, что пытался убедить основателя Вагнера Евгения Пригожина остановить движение войск на Москву.

«Я говорю: „Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше меня. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться — по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки“. Молчит. „Но мы хотим справедливости! Нас хотят удушить! Мы пойдем на Москву!“ Я говорю: На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то, что войска (мне об этом Путин долго говорил) абстрактны на соответствующем фронте», — рассказал Лукашенко свой разговор с Пригожиным.

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Он предупредил Пригожина, что готов опрокинуть войска в Москву, чтобы защищать столицу РФ.

«Долго я его убеждал. И в конце сказал: «Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но меня не обижай. Бригада подготовлена к опрокидыванию в Москву. И, как в 41-м, мы будем защищать Москву. Потому что эта ситуация не только в России. Это и не только потому, что это наша Родина. А потому, не дай Бог, вот эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими мы были», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко подтвердил, что главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин после провального однодневного «бунта» сбежал в Беларусь.

Вечером 24 июня Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где боевики ЧВК Вагнера ранее взяли под контроль главные военные объекты. Тогда его видели на публике последний раз. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил «вагнеровцам» три варианта действий: продлить службу в России, подписав контракт с минобороны, вернуться к своим родственникам в РФ, уехать в Беларусь.