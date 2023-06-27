Мятеж Пригожина повлиял на отношения России и Китая — Reuters 27 июня, 18:11 Флаг Китая (Фото:REUTERS/Aly Song)

Несколько бизнесменов из Китая пытались закрыть фабрики, чтобы остановить поставки товаров в России на фоне мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом заявил Шэнь Мухуэй, глава торговой организации южнокитайской провинции Фуцзянь, сообщает Reuters.

Он также добавил, что речь идет о автозапчастях, машинах и одежде. При этом в Китае еще есть бизнесмены, которые все еще не уверены, как закончится ситуация в РФ.

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23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.