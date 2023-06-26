Пригожин сделал первое заявление после неудачного мятежа: объяснил, почему не взял Москву 26 июня, 18:05 Евгений Пригожин покидает Ростов-на-Дону, 24 июня (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В понедельник, 26 июня, главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин выпустил первое заявление с момента окончания мятежа.

В своем обращении он заявил, что около 30 боевиков Вагнера погибли при «обстреле» тылового лагеря наемников со стороны Минобороны РФ. Однако доказательств обстрела самого лагеря до сих пор нет.

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Он также сказал, что когда Вагнер подошел к Москве, то «стало очевидно, что прольется много крови».

«Когда первый штурмовой отряд подошел к Москве, стало очевидно, что прольется много крови, поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы хотели сделать, достаточна», — сказал он.



Пригожин также добавил, что Кремль якобы планировал расформировать ЧВК Вагнер до 1 июля 2023 года. Именно это «стало причиной» того, что российские террористы зашли на территорию РФ и почти дошли до Москвы.

«Мы шли для демонстрации протеста, а не для свержения власти в стране», — заявил он.

Также в ходе мятежа ранены несколько «вагнеровцев». Погибли двое кадровых военных, перешедшие на сторону мятежников.

Пригожин также сказал, что «разрешить ситуацию» мирным путем предложил белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Пригожин, чьи боевики почти дошли до Москвы, повторил, что «не хотел свергать власть в стране и проливать кровь русских солдат».

Вечером в субботу, 24 июня, Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Он заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности». В Кремле сказали, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, вагнеровцы вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.