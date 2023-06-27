У Путина осталось последнее «оружие», вертикаль власти в РФ разрушена — Кулеба

27 июня, 22:41
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Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Ядерное оружие является «последним аргументом», который российский диктатор Владимир Путин может использовать для запугивания Запада, все остальные он уже исчерпал.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает CNN.

Он подчеркнул, что армия РФ не способна достичь своих стратегических целей в Украине

«Очевидно, что его (Путина, — ред.) армия не способна достичь своих стратегических целей в Украине. Он понимает, что его вертикаль власти разрушена. И потому в его кармане остался только один последний аргумент… Я думаю, что это не больше, чем игра на страхе, потому что Путин слишком любит жизнь», — сказал Кулеба.

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Он считает, что Запад «совершит большую ошибку, если решит играть с Путиным в игру ядерного страха».

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Министр также выразил обеспокоенность по поводу ситуации на Запорожской АЭС, заявив, что «риск реален», пока российские войска удерживают объект.

«Конечно, они не хотят, чтобы их обвиняли в причинении очередной ядерной катастрофы. Поэтому я думаю, что они пытаются найти способ провести это как операцию под ложным флагом или как нечто другое, что не было бы прямо приписано им», — отметил Кулеба.

Вечером 24 июня Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где боевики ЧВК Вагнера ранее взяли под контроль главные военные объекты. Тогда его видели на публике последний раз. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил «вагнеровцам» три варианта действий: продлить службу в России, подписав контракт с минобороны, вернуться к своим родственникам в РФ, уехать в Беларусь.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Дмитрий Кулеба Евгений Пригожин Война России против Украины

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