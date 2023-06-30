Путин пытается восстановить авторитет после мятежа Пригожина, но безрезультатно — Bloomberg 30 июня, 19:32 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин пытается восстановить свой авторитет после мятежа, устроенного ЧВК Вагнер, однако его попытки «дают трещину», сообщает Bloomberg.

По информации издания, в силовых РФ ведомствах разгорелась вражда.

Также оппоненты министра обороны Сергея Шойгу из спецслужб активизировали внутренние призывы к его отстранению.

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Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин публично критиковал Шойгу в течение нескольких месяцев за отсутствие успеха во вторжении в Украину.

Заговор Пригожина — что известно

23 июня Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Против Пригожина открыли уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».

27 июня белорусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.