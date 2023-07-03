Пригожин записал первое аудиообращение после «ухода» в Беларусь 3 июля, 16:28 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

В понедельник, 3 июля, главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин впервые за неделю записал аудиообращение. Он попросил о поддержке.

Обращение было опубликовано в близком к группировке Telegram-канале Grey Zone.

Пригожин снова вспомнил свой «марш справедливости» — мятеж, в результате которого он едва не дошел до Москвы.

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«Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали — наш „марш справедливости“ был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось», — заявил он.

Пригожин также соврал, что в ближайшее время все увидят «следующие победы на фронте» его террористов.

О своих дальнейших планах и о своем местонахождении основатель ЧВК Вагнера не сообщил.

Переворот Пригожина в России: что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.



Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.



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Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.



Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».



Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».



27 июня беларусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.