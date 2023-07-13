«Худший день после 24 февраля». Откровенный разговор NV с Николаем Давыдюком — о неутешительных для Украины результатах саммита НАТО 13 июля, 18:02 NV Премиум Политолог Николай Давыдюк (Фото:Mykola Davydiuk / Facebook)

Политолог Николай Давидюк в интервью Radio NV рассказал о настолько неутешительных и оскорбительных результатах саммита НАТО в Вильнюсе, что он считает 12 июля худшим днем после 24 февраля 2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину.

— Любой стране в такой войне нужны мощные партнеры, это понятно. Но перед нами физическая задача стоит — становиться сильнее, делать больше для себя любимых — для собственной обороны, для собственного правосудия. Такие выводы для украинцев, которые иногда бывают достаточно упрямыми, мы сделаем после Вильнюса?

Видео дня

— Я думаю, что это на самом деле не саммит, а холодный душ для нас. Это на самом деле очень серьезный холодный душ. Потому что если мы так будем относиться к саммиту с Европейским Союзом, мы можем профукать вступление в Европейский Союз и в этом, и в следующем году. И здесь надо тоже понимать, что к таким вещам надо готовиться.

Понятно, что хотелось бы сказать, что с такими друзьями и врагов не надо. Но есть проблема. Враги — есть. И враг стреляет каждую ночь и каждый день атакует нашу линию фронта. Наши ребята отбивают их атаки, идут вперед и освобождают территории.

Поэтому, как когда-то сказал Билл Клинтон, если хотите ни с кем не ссориться и ни на кого не обижаться, то идите по политической пустыне один, но если хотите иметь друзей, союзников, партнеров, будьте готовы к предательствам, к нереализованным ожиданиям. Будьте готовы к тому, что будет не так просто с ними коммуницировать. И это как раз таки тот саммит, который продемонстрировал, что действительно трудно с друзьями, с партнерами.

Не всех убедили. У нас было 23 «да» публичных. Но два «нет» за собой потянули еще восемь, которые воздержались и сформировали действительно эту резолюцию, которая совсем нам не подходит. Она ни о чем. Это 2008 год. Это Бухарест.

Более того, (тоже хитрости, мы уже к таким хитростям привыкли, но) говорят: «ПДЧ можете не делать, экшн-плана не будет. Но вот еще вам 10 страниц условий и задач на несколько лет. Еще и Совет для этого создали, вы по нему идите, вам будет чем заняться». Мы видели, как Турция вступала в ЕС. С 1987 года кандидат в члены, но по сей день ничего не получила. Впервые серьезно заговорили, когда они начали шантажировать тем, что Швецию не впустят, не дав голоса в НАТО. Тогда впервые сказали: «Может быть, давайте действительно подумаем, что с ними делать». Да, извините меня, 35 лет прошло. У нас нет столько [времени].

Я думаю, что этот холодный душ полезен. Это не финальная битва в этой войне.

