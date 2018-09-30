30 сентября 2018, воскресенье

Мы влюбились друг в друга. Трамп рассказал о близких отношениях с лидером Северной Кореи

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Дональд Трамп похвастался

Дональд Трамп похвастался "прекрасными" письмами от Ким Чен Ына (кадр из видео)

Президент США Дональд Трамп, выступая перед публикой в Западной Виргинии, рассказал о взаимной любви и "прекрасных" письмах от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом сообщает BBC.

По словам Дональда Трампа, США стояли на грани войны с Северной Кореей, но после саммита в Сингапуре "все стало хорошо".

"Это была большая проблема. Я был настроен серьезно, Ким тоже имел очень серьезные намерения. Сначала мы колебались, но потом влюбились друг в друга. Он писал мне прекрасные письма," - рассказал Трамп.

Президент США также заявил о намерении добиваться от развитых стран оплаты за военную поддержку со стороны Вашингтона.

"Когда речь идет о богатых странах, таких как Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, к чему финансировать их армии? Они будут нам платить. Проблема в том, что их об этом никто никогда не спрашивал", - сказал Трамп.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение об установлении стабильности и мира на Корейском полуострове, в частности, посредством денуклеаризации Северной Кореи.

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