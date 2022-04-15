«Даже не сомневайтесь в Литве». Посол в Вильнюсе о военной и политической поддержке Украины — интервью 15 апреля, 00:39 Цей матеріал також доступний українською Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)

Литва, как и страны Балтии, делает и будет делать все возможное для поддержки Украины и ее населения в войне против России, рассказал в эфире Радио НВ посол Украины в Литовской Республике Петр Бешта.

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— Какими, возможно, будут, после состоявшейся в Киеве встречи украинского президента с президентами стран Балтии, следующие шаги по поддержке Украины? Что еще может добавиться к украинско-литовским отношениям? Хотя мы, безусловно, очень благодарны уже за то, что произошло, насколько сильно Литва поддерживает Украину.

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— Литовско-украинское партнерство настолько глубокое, древнее, которое базируется на каких-то исторических вещах, на общих интересах, на взаимном понимании, что я бы даже сказал, что это партнерство является образцовым для других государств в Европе. И если бы все государства в Европе сотрудничали друг с другом настолько тесно, настолько откровенно и понятно, что я уверен, что этой войны в Украине не было бы вообще. Потому что Европа была бы иначе, она была бы сильнее, она могла бы быстро реагировать на существующие угрозы. И Россия была бы иначе, потому что находилась бы в том месте, которое она заслуживает, то есть она была бы политически изолирована, она была бы без прочных экономических связей в Европе, которыми она владеет. То есть это энергетический шантаж, возможность влиять на Европу и шантажировать. Это коррупция, это дезинформация и так далее. Литва, как никто другой, как большинство восточноевропейских государств, как Польша, как другие балтийские государства, они, как и мы, очень хорошо понимают эти угрозы со стороны России. Они для нас общие, исторические. Мы столетиями вместе боремся против российского империализма. Поэтому они очень хорошо понимают, они к нам очень близки, откровенны, хорошо нас поддерживают. И делают все для того, чтобы помочь Украине.

Роль Литвы, как других балтийских государств, она очень важна для Украины, в первую очередь из-за политической поддержки и лоббирования наших интересов в рамках ЕС и НАТО. Потому что все дискуссии проводятся в рамках этих организаций, вырабатываются решения. И эти государства очень хорошо поддерживают и продвигают наши интересы. Это тот же вопрос и членство Украины в ЕС. Этот вопрос сейчас один из ведущих в нашем диалоге с ЕС, и это нам очень нужно. И Литва играет здесь очень активную лидерскую роль. Это вопрос вооруженной поддержки, и именно на первом этапе в первые дни агрессии их роль была определяющей. Хотя и не такое большое государство, как другие, но именно Литва отреагировала быстрее всего, и первые Cтингеры пришли в Украину из Литвы. И они были критически важны именно в эти первые дни и недели войны. Уже позже, когда вся Европа и великие державы увидели, что Украина выстояла, она будет противиться, они постепенно стали оказывать Украине помощь. Хотя все равно есть колеблющиеся государства, правительства. Но именно в тот первый важный этап Литва была среди лидеров той поддержки для Украины.

— Сейчас ЕС рассматривает запрет на импорт российских энергоносителей в следующий пакет санкций. Насколько велики шансы того, что именно такой полный запрет может произойти действительно? И Литва уже отказалась от российского газа. Что пример Литвы может показать? Критично ли это было для экономики страны? Действительно ли там тоже больше политики, а можно и прожить и без российского газа?

— Понимаете, вопрос энергетической безопасности — это и вопрос всегда политический. Ни одно государство не должно зависеть от энергетических ресурсов, которые очень нужны, они критически необходимы для экономики, для тех государств, которые недружественны, в которых вы не уверены, которым вы не можете доверять. То есть государство член НАТО никогда не будет покупать оружие у России, потому что оно не уверено, это соперник, он всегда может подвести. И потому энергетика относится тоже к этим вещам. И это была ошибка Европы и в первую очередь Германии, и это уже признал президент Штанмайер и все признали, что активная энергетическая, откровенная, открытая политика в отношении России была большой и стратегической ошибкой. Потому что именно сейчас, когда необходимо противодействовать быстро и мощно России, они этого не могут сделать, потому что 10 лет они занимались активным развитием сотрудничества, строить «нордстримы» и все остальное, газопроводы. И успех Литвы в этом вопросе как раз базируется на понимании стратегичности этих вещей. Они отказались от российского газа не потому, что это им политически важно, хотя это тоже, а потому, что они к этому готовились, потому что они построили в Клайпеде газовый терминал, который может принимать LNG-газ с внешних рынков. И этот LNG-терминал такой мощности, что он может обеспечить все три балтийских государства газом. Поэтому Литва очень быстро смогла это решение принять, но потому что она к этому готовилась. Она годами внедряла эту политику. То есть это просто стратегическое мышление, помогающее государствам понимать. И Литва понимала эти угрозы со стороны России без иллюзий. Потому она была способна это сделать. И сейчас она способна помочь всем балтийским государствам, а со временем и Польше также и Украине для того, чтобы стать независимыми от газа из России.

И первая часть вашего вопроса о санкциях. Я считаю, что поражение Европы в том, что только на шестой раунд санкций начали всерьез рассматривать вопросы энергетических санкций. И это очень плохо, что этот вопрос не стал первым, что Европа не была готова к этому, несмотря на все эти годы, когда Украина, страны Балтии, Литва — все говорили о том, что это нужно делать, нельзя зависеть от России, нам нужно иметь автономию. Нас никто не слушал. Поэтому сейчас эти государства не могут этого сделать. Но мы знаем, что вопросы санкций имеют два аспекта, две цели. Санкционная политика должна оказать максимально быстро давление на экономику государства-агрессора, и второе — должна избавить его от ресурса, который сейчас России нужен для того, чтобы продолжать агрессивную войну в Украине, для того, чтобы держать свою экономику от падения в бездну. И именно газ и нефть дают России эту возможность выживать. И экономике хоть как-то. То есть, около одного миллиарда долларов ежедневно Россия получает за экспорт своих энергоносителей. И насколько я понимаю, сейчас этот вопрос обсуждается в Европе активно, литовцы и другие дружественные государства лоббируют этот вопрос очень жестко. Касательно газа идет очень сложно, медленно. Хотя Европа политически долговременно анонсировала, что она откажется в максимально короткие сроки от зависимости со стороны России. Но это произойдет не завтра и не через месяц. Это долгий процесс, как они считают. Они считают эти потери слишком большими, хотя это тоже неправда. Но наибольшую часть в этом экспорте, который приносит валюту в Россию, составляет именно нефть, а не газ. Поэтому сейчас, поскольку нефть гораздо легче получить из других источников, завезти с Ближнего Востока или других стран. Мы знаем, США тоже из своих резервов сейчас добывают нефть для того, чтобы как-то сгладить эти скачки цен, больше всего шансов на то, что будут введены санкции в шестом пакете, я думаю, это именно нефтяная часть. Хотя мы и дальше будем продолжать бороться за полное энергетическое эмбарго.

— Если говорить о военной помощи для Украины, то из последних сообщений есть заявление командующего литовской армией, что организуют военные учения для украинских военных. Когда это должно произойти? Что вообще известно об этом по состоянию на сегодняшний день?

— Я вам скажу одну такую важную вещь. Все, что касается армии вооружений и тренировок, должно происходить тихо, без больших публичных дискуссий. И мы уже научены горьким опытом с самолетами, другими вещами. Могу только сказать, что это происходит. Оно не останавливалось, оно происходит. И здесь можете не сомневаться, литовцы делают все, что могут, и в максимально скорые сроки. Они, может быть, об этом меньше говорят, и это очень правильно.

— Спрошу у вас о убежищах для украинцев, вынужденных бежать от войны. Сколько украинцев приняла Литва? И что нужно знать тем, кто решил выбрать для себя именно эту страну?

— У них есть другой статус, этот статус называется временно перемещенные лица. Потому что получение статуса беженца это очень длительный и сложный процесс. У нас нет времени, у наших граждан ждать. Это в обычных условиях, когда есть небольшие потоки таких людей, когда они могут месяцами ждать получения ответа на свои заявки. И вообще беженец это очень непростой статус, его непросто получить. Поэтому все люди, которые сейчас приезжают из Украины в Литву и другие государства, имеют статус временно перемещенных лиц. И есть законодательство европейское, которое этот вопрос регулирует. То есть никаких дополнительных норм не следует одобрять, все уже работает. И это позволяет людям с первого дня пребывания в любом европейском государстве быстро предоставить нашим людям максимальный пакет всех сервисов помощи и поддержки. И это делается в Литве, как и в других государствах. Мы с первого дня, даже заранее работали, на самом деле, еще до 24 февраля литовцы уже об этом думали. И мы с ними с точки зрения предотвращения каких-либо кризисных ситуаций об этом уже говорили. Они действительно тогда планировали, свои потенциалы оценивали где-то в 11 тысяч наших граждан, которых они могут принять. На сегодня это уже 45 тысяч. То есть уже в четыре раза больше. И они продолжают принимать наших граждан, обеспечивать их необходимой помощью. То есть это все начинается с прибытия людей. Они организовывали перевозки прямо от границы украинско-польской. Там есть места, куда люди могут обратиться, их накормят, привезут автобусами в Литву. Там в ключевых городах созданы регистрационные центры, где их не только регистрируют быстро, в течение нескольких часов, но и предоставляют максимум полной информации. И сайты большие созданы, информативные. Где есть вся информация и по образованию, и по трудоустройству, размещению и так далее. И я бы хотел еще сказать, что кроме правительственных усилий, здесь в Литве существует очень сильное волонтерское движение, и именно волонтеры просто, я был очень поражен, насколько быстро они могут мобилизовать ресурсы людей, организовать целые процессы для того, чтобы обеспечить украинцев всем необходимым.

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