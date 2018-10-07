07 октября 2018, воскресенье

Мы продолжим говорить с русскими. Кондолиза Райс озвучила темы, по которым США будут искать компромисс с Россией

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По словам Кондолизы Райс, целый ряд международных проблем требует вовлечения Москвы

По словам Кондолизы Райс, целый ряд международных проблем требует вовлечения Москвы

Несмотря на объемный пакет санкций, введенных США по отношению к России, официальный Вашингтон все равно будет сотрудничать с российскими властями и вести переговоры с Москвой. Такой прогноз в интервью журналу Новое Время озвучила профессор Стэнфордского университета Кондолиза Райс - 66-й Государственный секретарь США и одна из наиболее влиятельных женщин-политиков XXI века.

Она охарактеризовала нынешние отношения между США и Россией как очень сложные, отметив, что "поле их сужено". В то же время, подчеркнула Райс, существует целый ряд международных проблем, решение которых требует вовлечения Москвы.

"Мы не станем отменять санкции против России, но мы продолжим говорить с русскими по направлениям, по которым важно говорить, - например по вопросу Северной Кореи", - отметила бывший экс-советник президента США по вопросам безопасности.

По словам Райс, никто в мире не заинтересован в том, чтобы Северная Корея имела ядерное оружие, способное достичь любого уголка Земли.

"И русские должны понимать: если это оружие достигнет Аляски, оно достигнет и Владивостока. Это важное направление сотрудничества, - добавила Райс, которая является советологом и русистом по образованию. - Так же и с войной в Сирии: мы должны сотрудничать с россиянами в вопросах урегулирования этой ситуации, даже если в других вопросах мы держим принципиальную линию, как в случае с Крымом и Донбассом".

Читайте полную версию интервью в свежем номере журнала Новое Время - №36 от 4 октября 2018 года

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