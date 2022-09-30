Мы позаботимся о том, чтобы Путин проиграл войну против Украины — Лиз Трасс 30 сентября, 13:36 Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс (Фото:Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что ее страна никогда не признает аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей со стороны РФ.

По ее словам, нельзя позволить кремлевскому диктатору Владимиру Путину изменять международные границы с помощью грубой силы, сообщает Sky News.

«Мы позаботимся о том, чтобы он проиграл эту незаконную войну», — сказала британский премьер.

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По ее словам, «Путин снова действовал вопреки международному праву, явно пренебрегая жизнями украинских людей».

«Соединенное Королевство никогда не будет игнорировать суверенную волю этих людей, мы никогда не воспримем Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области ничем иным, кроме как украинской территорией», — добавила Трасс.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы «поддержали» 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что подписал указ о «признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями».