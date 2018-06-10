"Мы никогда ни у кого не просились назад" - Лавров о возвращении РФ в G8

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не стремилась вернуться в Большую восьмерку и сосредоточена на других форматах международного сотрудничества, где разделяют ее подходы. Об этом сообщает российский Первый канал.

Также Лавров заявил, что Россия нормально отнеслась к ее исключению из Большой восьмерки и возвращения стран к формату семерки.

"Мы никогда ни у кого не просились назад... И прекрасно работаем в других форматах: и в ШОС, и в БРИКС, и особенно в двадцатке, где разделяют наши подходы. В рамках двадцатки уже ультиматумами не обойдешься, там нужно договариваться", — сказал министр.

Министр иностранных дел РФ считает, что G20 является "самым перспективным форматом на будущее и механизмом достижения консенсуса".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал вернуть Российскую Федерацию в G8.

В первый день саммита страны ЕС не поддержали Трампа в вопросе возвращения России в клуб.

Позже стало известно, что Трамп приказал представителям США не подписывать коммюнике по итогам саммита Большой семерки, о согласовании которого заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.