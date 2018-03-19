Мы не удивлены. В Белом доме прокомментировали победу Путина

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Дональд Трамп еще не поздравил Путина

Дональд Трамп еще не поздравил Путина

Президент США Дональд Трамп еще не поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием, телефонная связь между лидерами двух стран еще не установлена.

Об этом в понедельник, 19 марта, заявил заместитель пресс-секретаря администрации президента США Хоган Гидли, передает CNN.

По его словам, в Белом доме не были удивлены результатом выборов президента РФ.

Он добавил, что Вашингтон "будет работать над развитием отношений с Россией", но в случае угрозы американским интересам против Москвы будут введены новые санкции.

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Ранее в этот же день с Владимиром Путиным в телефонном разговоре пообщались президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, что 18 марта в России прошли выборы президента. Действующий глава РФ Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента.

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