Мы не хотим новой холодной войны - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса (НАТО) Йенс Столтенберг прокомментировал заявления президента России Владимира Путина о создании нового ядерного вооружения.

Об этом передает Reuters.

"Мы очень обеспокоены. Но НАТО не хочет возвращения холодной войны. Мы не хотим возвращения к гонке вооружений", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что действия российской власти является одной из причин того, что Альянс проводит собственное усиление.

"Мы не хотим отвечать зеркально на действия РФ. Но мы будем отвечать на действия России, чтобы руководство страны было более сговорчивым", - заявил Столтенберг.

Напомним, 1 марта президент России Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение авиационного гиперзвукового оружия и испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем. Путин выразил уверенность, что теперь ПРО США в Европе бессмысленна перед новыми российскими ракетными системами.

Гиперзвуковой ракетный комплекс на базе МиГ-31 получил название Кинжал. Согласно заявлению российских военных, он может поражать цели на дальности 2000 км. Комплекс поставлен на вооружение на аэродромах Южного военного округа с 1 декабря 2017 года.

Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой только прошла первые испытания и еще не получила название.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель выразили обеспокоенность заявлениями президента РФ о разработке нового "супероружия".