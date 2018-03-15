"Мы найдем вас и убьем": Борис Джонсон о сигнале Кремля инакомыслящим в РФ

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что убийствами россиян за границей Кремль предупреждает инакомыслящих, в том числе на территории РФ.

Об этом он заявил в своей колонке в The Washinhton Post.

По словам министра, отравление в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля это "сигнал всем, кто проявляет несогласие в условиях усиливающихся репрессий в путинской России".

"Месседж однозначен: мы найдем вас, мы поймаем вас, мы убьем вас", - написал Джонсон.

При этом он отметил, что убийство Скрипаля ложится в общую картину нарушений Кремлем международного права.

"Я интерпретирую этот инцидент как часть картины безрассудного поведения Владимира Путина. Как общую линию, объединяющую отравление в Солсбери с аннексией Крыма, кибератаками в Украине, хакерским взломом парламента Германии и российским вмешательством в зарубежные выборы", - добавил британский министр.

Ранее сообщалось, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

По имеющимся данным, они, а также еще несколько случайных граждан, подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Британия возложила ответственность за инцидент на Россию, созвав по этому поводу Совбез ООН, и приняв решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

В свою очередь в Москве пригрозили зеркальными мерами.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.