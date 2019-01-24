Мы - Мадуро. Эрдоган поддержал президента Венесуэлы, назвав его "братом"
На фоне
масштабных протестов жителей Венесуэлы, недовольных принятием Николасом Мадурой
президентской присяги, в его поддержку выступил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
Об этом у себя в Twitter заявил пресс-секретарь главы Турции Ибрагим Калин.
"Наш президент провел телефонный разговор и выразил поддержку Турции президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и сказал: "Мой брат Мадуро! Держись, мы поддерживаем вас!", - написал спикер Эрдогана, добавив в свой пост хэштег #WeAreMADURO (Мы - Мадуро).
Напомним, 10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.
После этого, 21 января, в Каракасе группа военных потребовала отстранить его от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию.
И хотя правительственные войска задержали мятежников, однако протесты их сторонников продолжаются.