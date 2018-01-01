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"Мы хотим Трампа": Президент США изложил свою версию причин протестов во Франции ​​

Сегодня, 17:37
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что массовые протесты во Франции происходят из-за Парижского климатического соглашения.

Об этом американский глава написал в своем Twitter.

"Протесты и бунты проходят по всей Франции. Люди не хотят платить большие деньги, в основном странам третьего мира (которые сомнительно их используют), чтобы можно защитить окружающую среду. Они скандируют: "Мы хотим Трампа", - написал Трамп.

Напомним, в июне 2017 президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. По мнению Трампа, изменения климата - это "надуманная" проблема.

Соглашение, направленное на борьбу с глобальным потеплением, было принято в декабре 2015 года в Париже. 195 стран-участниц данного соглашения обязались сократить парниковые выбросы, чтобы не допустить роста среднегодовой температуры в мире более чем на два градуса Цельсия. В идеале рост температуры в среднем не должен превышать полтора градуса. В то же время каждая из стран должна самостоятельно определять свою политику по сокращению выбросов углекислого газа.

Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Чтобы соглашение вступило в силу, оно должно пройти ратификацию в 55 странах, вместе вырабатывающих минимум 55% мирового объема парниковых газов.

Напомним, в последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.  

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.   

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5,5 тысяч демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36 тысяч человек. 

По последним данным во Франции правоохранители задержали 717 протестующих против повышения цен на топливо.

Теги:   Протест Парижское соглашение Дональд Трамп

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"Мы хотим Трампа": Президент США изложил свою версию причин протестов во Франции ​​

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