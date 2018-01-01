"Мы хотим Трампа": Президент США изложил свою версию причин протестов во Франции ​​ Сегодня, 17:37 201 Цей матеріал також доступний українською Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что массовые протесты во Франции происходят из-за Парижского климатического соглашения.

Об этом американский глава написал в своем Twitter.

"Протесты и бунты проходят по всей Франции. Люди не хотят платить большие деньги, в основном странам третьего мира (которые сомнительно их используют), чтобы можно защитить окружающую среду. Они скандируют: "Мы хотим Трампа", - написал Трамп.

The Paris Agreement is not working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting "We Want Trump!" Love France. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2018 г.

Напомним, в июне 2017 президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. По мнению Трампа, изменения климата - это "надуманная" проблема.

Соглашение, направленное на борьбу с глобальным потеплением, было принято в декабре 2015 года в Париже. 195 стран-участниц данного соглашения обязались сократить парниковые выбросы, чтобы не допустить роста среднегодовой температуры в мире более чем на два градуса Цельсия. В идеале рост температуры в среднем не должен превышать полтора градуса. В то же время каждая из стран должна самостоятельно определять свою политику по сокращению выбросов углекислого газа.

Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Чтобы соглашение вступило в силу, оно должно пройти ратификацию в 55 странах, вместе вырабатывающих минимум 55% мирового объема парниковых газов.

Напомним, в последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5,5 тысяч демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36 тысяч человек.

По последним данным во Франции правоохранители задержали 717 протестующих против повышения цен на топливо.